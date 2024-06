San Mauro, Guidi ha scelto. Ecco la nuova giunta

Presentata a San Mauro Pascoli la giunta comunale della nuova amministrazione con a capo il sindaco Moris Guidi, centrosinistra. Sarà composta dagli assessori: Albert Alessandri al bilancio, patrimonio e rapporti con l’Unione dei Comuni per la digitalizzazione; Tiziano Bianchini ai rapporti con l’Unione Rubicone e Mare in materia di servizi sociali, edilizia residenziale pubblica, politiche giovanili e sport; Lisa Maroni alla cultura e rapporti con l’Unione Rubicone e Mare in materia di scuola; Fausto Merciari all’ambiente, manutenzioni, viabilità e trasporto pubblico; Stefania Presti ai lavori pubblici, attività economiche e benessere animale assessore esterno e vicesindaco. Al sindaco Moris Guidi, invece, spettano le deleghe su turismo, urbanistica, edilizia privata, polizia municipale, rapporti con l’Unione Rubicone e Mare in materia di personale e organizzazione e Protezione Civile. Il sindaco Moris Guidi ha commentato così la sua scelta: "Nella formazione della giunta e nell’attribuzione delle deleghe ho cercato di rispettare le inclinazioni e le competenze dei singoli assessori, in un’ottica di equilibrio tra esperienza e rinnovamento, anche perchè le aspettative da parte dei sammauresi sono alte. Ho altresì cercato di rispettare per quanto possibile il responso elettorale, sotto il profilo delle preferenze ottenute dai singoli candidati, nonché la rappresentatività delle forze politiche che hanno sostenuto la nostra lista. Ho infine ritenuto opportuno nominare un assessore esterno, Stefania Presti, un’amministratrice in grado di assicurare una visione d’insieme dell’amministrazione comunale, in maniera tale da garantire fin da subito la piena operatività della giunta comunale. A Stefania ho anche riconosciuto il ruolo di vicesindaco". Poi, ha aggiunto Moris Guidi, in conclusione della sua presentazine del gruppo che lo affiancherà nei prossimi cinque anni: "Più in generale, ritengo di avere composto una giunta all’altezza delle sfide e degli obiettivi che ci attendono e delle aspettative dei cittadini. Sottolineo che, al di là della composizione della Giunta, nel corso dell’intera legislatura ci sarà un ampio coinvolgimento dei consiglieri comunali sulle questioni amministrative, ritenendo fondamentale il lavoro di squadra nell’interesse dell’intera comunità. Nel nostro statuto non ci sarà un presidente del consiglio comunale in quanto il nostro comune ha meno di 15mila abitanti e quindi il consiglio lo presiederò io. Non ci sono assessori residenti a San Mauro Mare perchè siamo andati in base alle preferenze. Però ho chiesto collaborazione al nostro candidato Francesco Biondi che non è stato eletto e ha dimostrato grande disponibilità, come ho chiesto il coinvolgimento di tutti i non eletti. Per questo ho tenuto io la delega al turismo". Il primo consiglio comunale è convocato venerdì 28 alle 19".

Ermanno Pasolini