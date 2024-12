San Mauro Pascoli: evento per migliorare competenze digitali e difendersi dalle truffe online

Il Comune di San Mauro Pascoli, in collaborazione con l’Unione Rubicone e Mare e il Punto Digitale Facile, ha organizzato un evento pubblico per aiutare i cittadini a migliorare le proprie competenze digitali e a difendersi dalle truffe online. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento del corso gratuito, intitolato "Smartphone facile… e non solo!", presso il centro sociale I Sempre Zovan. Spiega Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli: "E’ un tema ormai che riguarda tutte le generazioni e non solo gli anziani. Il progetto Digitale Facile è finanziato con i soldi dell’Unione Europea e per questo progetto ringrazio l’Unione dei Comuni e Mare". Ha aggiunto l’assessore Albert Alessandri: "Il progetto è partito con i primi due incontri con l’insegnamento di tutto quello che offre il Digitale Facile. Ci sono sempre più persone che cercano di fregare altre persone".

L’evento ha visto la partecipazione del comando locale dei carabinieri con il maresciallo maggiore Pasquale Falco, della polizia locale di San Mauro Pascoli con l’assistente scelto Gabriella Ricci, che hanno offerto consigli pratici e testimonianze utili per affrontare le sfide del mondo digitale. Ha iniziato il maresciallo maggiore Pasquale Falco: "Attenzione se vendete qualcosa con un bonifico. Alla mattina ve lo fanno e al pomeriggio lo ritirano. Attenzione alle truffe dei finti carabinieri. Noi non prendiamo e non chiediamo soldi, arriviamo con la macchina. Se vi fanno telefonate lunghe e strane di un vostro figlio o un parente che si è fatto male, che servono soldi e che qualcuno passerà a prenderli chiudete e chiamate il figlio. Poi attenzione agli investimenti online con i soldi che finiscono all’estero e noi non possiamo seguire questo e perdete soldi. Attenzione alle borse appoggiate in auto e i ladri che ve le portano via. Bloccate subito il pin, perchè prendono le carte, i bancomat e vanno a fare i prelievi. Sono bravi in quello che fanno e la platea è vasta e riguarda tutti. Poi attenzione alla tecnica dell’abbraccio che avviene sempre quando si è in giro da soli e non in luoghi affollati. Noi possiamo aiutarvi se in caso di bisogno ci chiamate immediatamente".

Ha continuato l’assistente Gabriella Ricci della polizia locale di San Mauro Pascoli: "Attenzione per chi non ha l’accredito della pensione in banca o alla posta e va a ritirare i soldi. Cercate sempre di cambiare strada e di non essere ripetitivi. Attenzione quando prelevate soldi al bancomat. Possibilmente fatelo di giorno e non di notte. Se volete investire i vostri risparmi fatelo direttamente in banca o posta. E ci sono truffatori delle bollete acqua, gas, Enel".

Ermanno Pasolini