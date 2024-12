San Mauro Pascoli ripulisce parchi e strade

La comunità di San Mauro Pascoli ha dato un grande esempio di impegno civico e rispetto per l’ambiente, partecipando con entusiasmo all’iniziativa nazionale "Puliamo il Mondo", promossa da Legambiente e organizzata dall’Amministrazione Comunale. Hanno detto soddisfatti Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli e Fausto Merciari assessore all’Ambiente: "Grazie alla partecipazione attiva di cittadini e associazioni, abbiamo ripulito i parchi di via Villagrappa, della Poesia e Giovagnoli, raccogliendo numerosi sacchi di plastica, carta e rifiuti indifferenziati. Un sentito ringraziamento va a Legambiente Forlì Cesena, ai gruppi scout Masci e Agesci, all’Associazione Genitori Pascoli, all’Associazione Tracce Verdi, ad Avis San Mauro Pascoli, e soprattutto ai tantissimi bambini che con il loro entusiasmo hanno dato un contributo prezioso e simbolico. Questa giornata non è stata solo un’occasione per ripulire parchi e strade, ma anche per diffondere un messaggio importante: il rispetto per l’ambiente parte dai piccoli gesti di ciascuno di noi. La partecipazione dei più giovani ci dà speranza per il futuro e ci sprona a continuare su questa strada. Per questo, come Amministrazione Comunale siamo orgogliosi di aver aderito a questa iniziativa e ribadiamo il nostro impegno per una San Mauro Pascoli sempre più pulita, verde e attenta alla sostenibilità".

e.p.