San Piero in Bagno, Partiti i Camminatori per Firenze in Occasione del Centenario

Ha preso il via ieri mattina alle 8 da San Piero in Bagno, il trekking a piedi Romagna-Toscana, che si snoderà in 5 tappe, fino a raggiungere piazza della Signoria nel cuore della splendida Firenze. Una suggestiva e bellissima escursione, lunga complessivamente un centinaio di chilometri, che si svilupperà, in particolare, percorrendo sentieri e mulattiere, tra boschi e foreste secolari, tra cui quelle offerte dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Ieri mattina a salutare la ventina di camminatori di lì a breve impegnati nella prima tappa della camminata, era presente, con la fascia tricolore, il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini (nella foto con i partecipanti), che ha detto: "Questa mattina ho salutato il folto gruppo di nostri concittadini, che è partito da largo Moutiers per un trekking, con il quale raggiungerà Firenze sabato prossimo. Uno spirito euforico e allegro ha caratterizzato la partenza di questa iniziativa, organizzata dalla Polisportiva San Pietro, in collaborazione con Avis e il Faro di Corzano, col patrocinio del nostro Comune, per celebrare il Centenario del passaggio della ’Romagna Toscana’ dalla provincia di Firenze a quella di Forlì. A nome della nostra Comunità auguro a tutto il gruppo un buon cammino e ringrazio tutti gli organizzatori".

Tornando alla grande camminata San Piero-Firenze, essa fa parte degli eventi e delle iniziative programmate per quest’anno da vari enti e associazioni locali per ricordare, come detto, il primo centenario (1923-2023) del trasferimento del Comune di Bagno dalla Toscana (Firenze) alla Romagna (Forlì). Ieri è stata percorsa la tappa d’avvio S.Piero-Camaldoli, mentre oggi i nostri prodi camminatori lasceranno le loro orme lungo la tappa Camaldoli-Stia nella provincia di Arezzo.

Gilberto Mosconi