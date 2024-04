Sanità e innovazione: alla radiologia del Bufalini una nuova Tc ‘intelligente’

Cesena, 1 aprile 2024 – Un macchinario di ultima generazione dotato di intelligenza artificiale. Alla Radiologia dell’ospedale Bufalini da poche settimane è entrata in funzione in Pronto Soccorso la nuova TC a 128 strati, del valore di 506mila euro, acquistata con i finanziamenti del Pnrr nell’ambito del programma di ammodernamento del parco tecnologico aziendale. "La nuova apparecchiatura dotata di intelligenza artificiale è andata a sostituire quella precedente diventata oramai obsoleta – spiega il dottor Marcello Bisulli direttore dell’unità operativa di Radiologia dell’ospedale cesenate –. Nell’ultimo anno l’equipe di Radiologia, composta da 25 medici, 56 tecnici, 10 infermieri e 9 Oss, ha eseguito più di 10mila TC per pazienti arrivati al pronto soccorso e pazienti ricoverati al Bufalini". "Il nuovo macchinario – continua il dottor Bisulli – consente di velocizzare i tempi di acquisizione delle indagini riducendo la dose radiante per i pazienti e aprendo nuove prospettive in ambito diagnostico di 2° livello, come le TC per lo studio dell’aorta toracica e per le Coronaro TC finalizzate all’individuazione di stenosi emodinamicamente significative delle arterie coronariche".

"Con l’arrivo di questa nuova apparecchiatura altamente performante in termini di immagini e qualità – afferma la dottoressa Marisa Bagnoli, direttore del presidio ospedaliero cesenate – la dotazione tecnologica dell’ospedale Bufalini compie un salto qualitativo importante. Si tratta infatti di un investimento significativo che ci consente di affrontare con maggior efficacia e flessibilità le numerose esigenze diagnostiche legate all’attività del pronto soccorso e del trauma center ma anche di potenziare la risposta alle necessità diagnostiche della specialistica ambulatoriale".

"L’installazione della nuova TC all’ospedale Bufalini - aggiunge il dottor Stefano Sanniti direttore dell’Area dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie di Ausl Romagna – rientra in un ampio programma di investimenti tecnologici di oltre 16milioni di euro finanziato con i fondi del Pnrr e in corso da marzo 2023, per il rinnovo del parco tecnologico dell’Ausl della Romagna. In totale sono 33 le nuove apparecchiature per la diagnostica di precisione previste in tutti i presidi ospedalieri romagnoli: nell’ambito di Ravenna (compresi Faenza e Lugo), Forlì, Cesena e Rimini (comprese Cattolica e Santarcangelo), in sostituzione di macchinari obsoleti, di cui è stata programmata la dismissione".