Sant’Eufemia, 60 anni dopo torna la messa della vigilia

"E’ stata una magnifica serata, che, credo, tutti i partecipanti ricorderanno per lungo tempo. La messa di mezzanotte della vigilia di Natale mancava alla chiesa di Sant’Eufemia a Pietrapazza da circa 60 anni e grazie all’impegno di Fra’ Enrico è stato possibile celebrare la funzione, che ha visto presenti anche alcuni discendenti delle persone che abitavano in questi luoghi prima dell’esodo anni ‘60-‘70". Lo scrive in un post su ’Linea Gotica’, il versatile creator digitale, musicista, scrittore, fotografo, Nicola Andrucci, originario di an Piero, residente da vari anni a Santa Sofia –, che quasi quotidianamente descrive sui social le varie località e altri siti, montagne e valli, flora e fauna, dell’Appennino forlivese-cesenate. "Ho partecipato alla celebrazione suonando il sax soprano, accompagnato al piano da Fra’ Enrico. E’ seguito un momento conviviale in canonica, assieme a tutti i partecipanti, ricordando la vita passata dei loro avi in questi luoghi. Due persone hanno raggiunto Pietrapazza a piedi da Nocicchio dei Mandrioli di Bagno di Romagna, percorrendo per più chilometri il sentiero sulla neve, proprio come raccontato da don Zanchini, con i parrocchiani che, nel 1930, raggiunsero la chiesa camminando lungo i sentieri innevati, facendosi luce con le fiaccole". E a questo proposito, anche ’Altrove-Teatro dal vero’ di Cesena scrive: "La notte di Natale del 1930, circa 150 abitanti di Pietrapazza, con le fiaccole in mano, attendono l’arrivo del nuovo parroco don Domenico Zanchini, che, appena arrivato in chiesa, capì subito che avrebbe dovuto costruirne una nuova, più accogliente e in posizione migliore, come in effetti fece nel 1938". Gilberto Mosconi