Il santuario di Fiumicino celebra i primi 500 anni

Cesena, 24 maggio 2024 – Fiumicino si prepara a festeggiare i 500 anni della consacrazione del suo santuario della Beata Vergine delle Grazie dopo che avvenne il primo miracolo il 22 marzo 1514. La Confraternita della Beata Vergine delle Grazie insieme alla parrocchia hanno organizzato un intenso programma per il mese di maggio, il mese mariano. A testimonianza delle grazie ricevute e degli ex voto portati dai fedeli, il comitato parrocchiale già da diversi anni li ha collocati in una saletta e possono essere visitati ogni domenica prima e dopo la messa delle 10.15. Una tavola votiva del 22 marzo 1514, ancora oggi esistente, ricorda come una donna, Elisabetta Demaselo, ossessa, fosse stata liberata dagli spiriti maligni e guarita per intercessione della Vergine raffigurata. Tanti sono stati i miracoli attribuiti alla Madonna delle Grazie di Fiumicino in questi 500 anni e lo testimoniano circa 150 tavole votive. La chiesa, che originariamente risale al 1350, fu elevata a santuario il 5 giugno 1524, forse per quel miracolo, ma durante l’ultima guerra crollò sotto i bombardamenti. E con essa andò distrutto anche l’affresco della Madonna delle Grazie. La chiesa, ricostruita poi, aveva un ritratto su tela dell’immagine miracolosa riprodotta nel 1831 da don Stefano Montanari di Gatteo che serviva per le processioni, anch’essa però andata poi perduta. La tela raffigurante la Madonna delle Grazie, oggi venerata, è collocata sopra l’altare maggiore e venne dipinta da Vincenzo Lasagni nel 1863 ed è quella che ogni anno viene portata in processione il 31 maggio.

Dicono i coniugi Caterina Di Paola e Alex Lisi catechisti, educatori in parrocchia e fra gli organizzatori della festa per i 500 anni della consacrazione del santuario alla Madonna: "Per cercare di portare più fedeli possibile in chiesa a pregare la nostra Madonna delle Grazie abbiamo stilato, insieme al parroco don Vittorio Mancini, il programma di tutto il mese di maggio che prevede ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 20.30 il rosario meditato; ogni giovedì alle 20 rosario e messa; sabato alle 20 rosario e liturgia della Parola di Dio; domenica alle 10 preghiera mariana, alle 10.15 messa solenne e alle 16 rosario meditato. Il culmine della festa sarà il 31 maggio con una solenne celebrazione del 500° anniversario con la presenza del vescovo Nicolò Anselmi, alle 20.30 l’accoglienza dei pellegrini e rosario, alle 21 messa solenne seguita dalla processione per le vie del paese con l’immagine tanto venerata della Beata Vergine delle Grazie, con una coreografia particolare con persone e bambini di Fiumicino che impersoneranno scene della vita di Maria e di Gesù". I festeggiamenti continueranno la prima settimana di settembre con finale domenica 8.