Scaldano i motori le auto d’epoca per la 509 colli

Festeggia il decennale la 509 Colli, organizzata dalla Proloco Aisèm di San Mauro Pascoli insieme a un gruppo di appassionati. La manifestazione è in programma domani, 1° maggio. Protagoniste le 500 da collezione e le auto d’epoca. L’evento si apre domani alle 8.30 con ritrovo nello spiazzale del Bar caffè Mercato a Savignano sul Rubicone.

La partenza è prevista per le 10 e la destinazione sono le colline del Rubicone con tappa presso le Fosse dell’Abbondanza a Roncofreddo dove è prevista una degustazione con visita guidata. La carovana, riservata a un massimo di 60 auto, riparte poi con destinazione San Mauro Pascoli con pranzo nella Casa dei Sammauresi a cura della Proloco Aisèm.

La 509 Colli non ha nulla di competitivo, non mette in palio coppe e trofei, ha il solo collante della passione di un mito delle quattro ruote, la Cinquecento, che ancora oggi accomuna migliaia di persone. L’evento è aperto anche alle auto d’epoca. Per motivi organizzativi l’edizione di quest’anno è limitata a un numero massimo di 60 autovetture con prenotazione anticipata. Informazioni: 3428016633 (Francesco Ventrucci).

e. p.