Scivolone dell’Angelini. Secondo ko consecutivo

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha perso il primato in classifica nel torneo di volley di serie B1 femminile in seguito alla seconda sconfitta consecutiva rimediata ancora una volta al tiebreak, questa volta contro le giovanissime dell’Imoco Volley di San Donà di Piave: dopo due ore di gioco, il match si è infatti concluso 2-3 (27-25, 13-25, 25-16, 23-25, 7-15). Coach Lucchi ha tenuto a riposo Benazzi e ha schierato Pasini, contro una squadra che ha giocato in maniera sbarazzina soprattutto al servizio mentre Cesena si è inceppata nei momenti decisivi dei set.

La partita. Il primo parziale si gioca punto a punto, il primo strappo è delle avversarie (7-9), ma Melandri stampa due ‘murate’ consecutive e centra il sorpasso (17-16), con Pasini e Pinali che trainano la squadra fino al 24-18: poi un clamoroso blackout nella metà campo bianconera causa i vantaggi, nei quali però Caniato sbroglia la matassa. Nel secondo set Cesena è l’ombra di se stessa: soffre in ricezione, il gioco è scontato e San Donà pareggia i conti. Il terzo set è l’esatto contrario del precedente, con Cesena che si mantiene in saldo controllo dell’inerzia, guadagnandosi così la possibilità di chiudere i conti nel quarto parziale, quello che si rivelerà essere il più intenso. Le venete spingono in attacco, Pasini ha i nervi saldi (19-20, poi 23-22), ma due sbavature cesenati costano carissimo. Nell’ultimo set, San Donà è lanciatissima e Pasini viene stoppata a muro tre volte di fila (6-12), le venete attaccano veloce e chiudono con l’ennesimo muro. A livello individuale, la partita di Pasini (classe 2008) ha dato ottimi segnali: la giovane cesenate è infatti andata a segno 19 volte (con 4 muri). Hanno raggiunto la doppia cifra anche Melandri (14, con 5 muri e il 45% in attacco), Vecchi (13) e Pinali (11). L’Elettromeccanica Angelini Cesena è così scivolata in classifica al quarto posto con 14 punti, con una lunghezza da recuperare rispetto alla triade Bologna-Riccione-Vicenza, tutte a quota 15. Domenica 24 novembre le bianconere saranno impegnate proprio nella trasferta in casa di Bologna.