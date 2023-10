Scout, riaperta la casa del gruppo Savignano 1

Alla presenza del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi e di tutto il gruppo Savignano 1 e dei loro familiari è stata riaperta e inaugurata la casa degli scout di Savignano sul Rubicone a Poggio Torriana. Poi è seguita la messa celebrata da don Piergiorgio Farina. Oltre 3.700 Kg di ferro e acciaio, 45 metri cubi di cemento ed intonaci e 340 i metri quadrati oggetto d’intervento per il consolidamento strutturale: sono i numeri di quasi due anni di lavori per ristrutturare la casa scout di Torriana, edificio della Parrocchia di Santa Lucia di Savignano, luogo a disposizione di tutti i gruppi scout del circondario e non solo.

L’intervento ha visto protagonista il gruppo Scout Savignano 1 a cui è affidata la struttura. Mentre il gruppo scout si è attivato con una campagna di autofinanziamento raccogliendo da inizio 2023 quasi 50mila euro, la proprietà si è fatta carico di un mutuo di 150mila per portare a termine l’opera. Altri aiuti sono arrivati da Unica Reti e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. L’intervento ha avuto un costo di quasi 200 mila euro. Si è provveduto alla realizzazione di nuove griglie di scolo, a una canalizzazione delle acque piovane e a riattivare il pozzo del parco per permettere l’irrigazione nella torrida stagione estiva.

e.p.