Scuola di preghiera ai Cappuccini

Al Convento dei Cappuccini inizierà oggi il percorso ’A scuola di preghiera da Francesco e Chiara di Assisi’. Papa Francesco ha posto in evidenza che "in quest’anno, dedicato alla preghiera in preparazione al Giubileo, siamo chiamati a riscoprire il dono inestimabile di poter dialogare con il Signore". I Cappuccini di Cesena, accogliendo questo invito del Papa, hanno pensato un itinerario in 8 tappe per alimentare lo spirito di preghiera. Il primo incontro ’Cercare il Signore’ questa sera alle 20.45.