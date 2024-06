Scuola finita, tutti in piazza per ’138 HillSide Vibes’

Non è cosa di tutti i giorni vedere una piazza piena di giovani e di sana allegria in una cittadina della Valsavio che ancora porta evidenti segni del dissesto idrogeologico causato dalle frane di un anno fa. A Sarsina ci sono riusciti grazie all’iniziativa del gruppo di giovani E138 supportati dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Imprenditori della Valle del Savio, e coordinati dall’assessore Elsa Angela Cangini. ‘138 HillSide Vibes’ è il titolo dato alla festa che ha salutato la fine delle lezioni, un titolo con un pizzico di ironia, ma forse anche di nostalgia, perché richiama il numero dell’autobus che ogni giorno trasporta su e giù per le colline della Valle del Savio studenti e pendolari. Le scuole superiori che hanno sede nella Valle del Savio sono due: a Sarsina la sede distaccata dell’Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi di Forlì che nel prossimo anno scolastico completerà il ciclo delle cinque classi e attrae sempre più studenti e insegnanti, e la sede di Bagno di Romagna del Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena che il candidato sindaco Olinto Bergamaschi propone di trasformare in una scuola per l’accoglienza turistica assecondando la vocazione della località termale. Sono presenze fondamentali per contrastare l’abbandono delle colline e sviluppare gli insediamenti imprenditoriali che hanno bisogno di personale qualificato. Alla festa non è mancato nessuno, dal sindaco Enrico Cangini al presidente dell’Associazione Imprenditori della Valle del Savio Giorgio Cangini, dal dirigente dell’Istituto Tecnico Marco Ruscelli al referente della sede di Sarsina Roberto Giunchi, oltre a numerosi imprenditori che sostengono con borse di studio e iniziative varie la sede sarsinate dell’istituto forlivese. Particolare successo ha avuto la sfilata di Street Dealer, marchio di abbigliamento hip-hop che il giovane imprenditore Daniel Ruscelli ha fondato con bell’intuizione a Sarsina e sta sviluppando seguendo linee creative del mondo giovanile, e ha realizzato anche le t-shirt ufficiali dell’evento. Alla fine tutti coloro che hanno collaborato all’ottima riuscita della festa sono saliti sul camion trasformato in un palco, un’altra felice intuizione che consente di avere a disposizione in poco tempo una struttura per spettacoli di grandi dimensioni senza dover montare e smontare strutture precarie.

Paolo Morelli