Scuola media viale della Resistenza: ritardi nei lavori di restyling e antisismici

Serviranno almeno due o tre mesi di pazienza aggiuntiva per gli alunni (e le loro famiglie) iscritti alla scuola media di viale della Resistenza in zona Ippodromo, sotto i ferri nell’ottica di un corposo lavoro di restyling dell’edificio legato a interventi antisismici, di sicurezza e di efficientamento energetico.

Il cantiere era stato in effetti insediato lo scorso anno, con tutte le classi che si sono viste costrette a trasferirsi negli ampi spazi di palazzo Mazzini Marinelli, nel cuore del centro storico, luogo destinato a diventare la nuova ‘casa della musica’ cesenate. Il ‘trasloco’ venne effettuato durante le festività natalizie e in base al cronoprogramma stilato dall’amministrazione comunale, il ‘controesodo’ avrebbe dovuto avvenire durante lo stesso periodo di quest’anno, per consentire un pieno ritorno alla normalità a gennaio.

Non sarà però così, perché i tempi del cantiere si sono allungati: se è vero che il primo e il secondo piano della struttura, visitati ieri mattina dal sindaco Enzo Lattuca, dall’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri, dal dirigente del settore Andrea Montanari, dal dirigente scolastico Donato Tinelli e dal presidente del consiglio di istituto Mirco Montevecchi sono ormai pressoché ultimati, restano da effettuare ancora interventi al piano terra e all’esterno, visto che il fabbricato è ancora circondato dalle impalcature.

A causare l’imprevisto sarebbe stato il maltempo dei giorni scorsi, le cui conseguenze avrebbero imposto il rifacimento degli interventi di rifinitura esterni, legati alla tinteggiatura e appena ultimati.

I lavori dunque proseguiranno (ieri erano presenti una trentina di operatori impegnati in viarie funzioni), ma a questo punto la nuova tabella di marcia parla di una rimozione del cantiere individuata tra febbraio e marzo. Quando poi la scuola sarà ultimata, il trasferimento verrà organizzato in ‘blocchi’ durante i fine settimana. Della situazione sono stati informati anche i rappresentanti dei genitori, che ieri hanno così potuto comunicare la novità alle famiglie.

"Non si tratta di un grave problema – ha commentato Lattuca – dal momento che la sistemazione a palazzo Mazzini Marinelli non crea particolari disagi, sia in termini di trasporti, sia di fruibilità e funzionalità degli spazi. A questo punto abbiamo preferito terminare i lavori senza forzare i tempi per poter ultimate tutte le opere in sicurezza". L’intervento ha un valore di 2.890.000 euro: 990 mila sono stati assegnati a Cesena nell’ambito del Pnrr (compreso l’ulteriore finanziamento del 10% dovuto all’aumento dei costi di produzione) e 1.600.000 euro sono risorse del Comune.

Il fabbricato, edificato negli anni ’70, era caratterizzato da una mancata connessione tra tutti gli elementi strutturali. Per questa ragione, il Comune aveva previsto un articolato intervento di ristrutturazione.