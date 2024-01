Scuole d’infanzia, al via gli open day

In vista delle iscrizioni scolastiche, le scuole dell’infanzia comunali aprono le porte per permettere alle famiglie di visitare gli ambienti, ricevere le informazioni necessarie e soddisfare le curiosità. Si parte da quella di Macerone il 18 gennaio alle 17 e si prosegue con la scuola d’infanzia Oltresavio il 22 gennaio alle 17.30. Per partecipare è sufficiente presentarsi nelle strutture nella giornata indicata. Gli insegnanti saranno a disposizione per la visita degli ambienti e la risposta a richieste e curiosità.