Secondo giornata di Ital Next Gen

Oggi si tiene la seconda giornata di "Ital Next Gen", la riunione nazionale dei giovani sindacalisti della Uil provenienti da tutta Italia e dall’estero, che si sono dati appuntamento al Cesenatico Camping Village. Sono oltre cento gli under 35 che si ritroveranno per un momento di crescita, condivisione e formazione, con l’obiettivo di rendere in prospettiva il patronato più moderno, sulle basi della cultura dell’inclusione e della difesa dei diritti. Il tema dell’edizione di quest’anno è "L’inclusione sociale come strumento di patronato", quindi ci soffermeremo molto sull’invalidità. Nella grande tensostruttura interverrà Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil.