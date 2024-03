Segnalazioni al punto d’ascolto di Confcommercio: "Troppi stalli per la sosta sottratti in centro storico"

Sono decine gli imprenditori e i commercianti che si sono recati al Punto d’ascolto Confcommercio allestito in via Zeffrino Re nei locali dell’ex Cappelleria Candoli che ospitano anche una galleria di opere dello scultore Ilario Fioravanti. Dopo l’inaugurazione di venerdì l’afflusso è stato alto anche per l’interesse che suscita la proposta culturale e artistica a cui si abbina il punto di ascolto di Confcommercio che rinverdisce la sua presenza in centro storico dove per molti anni ebbe le sedi in piazza Pia e contrada Chiaramonti. "Una delle lamentele più ricevute – informa la coordinatrice Sara Montalti - riguarda la sottrazione di posti auto dal centro, un po’ alla volta: in piazza Aguselli dove c’è il cantiere, in viale Mazzoni con i rifacimento dei marciapiedi che ha fatto saltare degli stalli e nella cintura muraria del centro attorno alle mura con paletti inseriti al posto degli stalli senza una plausibile motivo".