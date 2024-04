"Senza tetto, Comune e Asp inefficaci"

Si aggrava l’emergenza senza tetto in città anche per colpa delle politiche sbagliate di Asp e Comune. La denuncia è del commissario cittadino di Forza Italia Michele Pascarella (nella foto).

"Si fa sempre più seria la situazione dei senza tetto in città come dimostra – afferma Pascarella – il bivacco notturno davanti alla scuola media Plauto, vicino alla stazione, di due ragazzi senza fissa dimora, solo l’ultimo episodio. La situazione è figlia di una politica sbagliata che ha reso attrattiva per queste persone vulnerabili la nostra città. I servizi sono il frutto di un’ideologia assistenzialista che non aiuta queste persone ad intraprendere un percorso di integrazione sociale e lavorativa".

"Proprio per questa politica sbagliata – aggiunge il responsabile di Forza Italia di Cesena – l’Asp ha un pesante passivo ed un serio contenzioso con i dipendenti e il comune deve intervenire per sanarne il bilancio".

"Chi nel mondo del volontariato è a contatto con questa realtà – aggiunge il commissario di FI – riferisce che si tratta di persone che vengono per lo più da Ravenna, Rimini e Bologna ed in minima parte da altre città italiane per cui le risorse che questo modello richiede sono assolutamente insufficienti a soddisfare un numero di persone che cresce giorno dopo giorno".

"Andrebbe preso ad esempio il modello dell’assessorato al welfare del comune di Forlì – aprecisa Pascarella – all’epoca in cui era diretto dall’on. Rosaria Tassinari: assistenza ma anche di uscita dal bisogno, costruito insieme alle associazioni del terzo settore in modo sussidiario".