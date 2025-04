Serie B: Recupero della 34esima giornata fissato per il 13 maggio, playoff slittati

La 34esima giornata del campionato di serie B verrà recuperata il 13 maggio, presumibilmente in notturna, alle 20.30. E’ stata quindi collocata dopo il termine della stagione regolare che era fissato al 9 maggio. Inevitabilmente slitteranno i playoff, probabilmente al 18 maggio, dal momento che il turno preliminare (in gara unica) era fissato il 15 e 16 maggio, quindi troppo ravvicinato all’ultima gara di campionato che ora è quella del 13. La decisione più ovvia dal momento che la B da qui al 9 maggio ha già un calendario serratissimo dove sarebbe stato impossibile trovare spazi: si gioca, infatti, il 25, il 1° maggio, il 4 e poi il 9. Eppure, mentre la serie A e la C avevano in fretta deciso i recuperi per domani, la B, ieri, ci ha messo un’intera giornata per sciogliere ogni riserva.

La fumata bianca è arrivata intorno alle 20 di ieri sera, al termine di una lunghissima assemblea di Lega straordinaria, seguita ad un consiglio direttivo convocato d’urgenza alle 15. "Le società – si legge nella nota divulgata in serata dalla Lega di B –, tutte presenti, a larghissima maggioranza hanno deciso di recuperare la 34a giornata martedì 13 maggio, alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni. Avallando così la proposta del consiglio direttivo, che si era riunito anch’esso d’urgenza, valutando tutte le opzioni possibili. Confermate quindi tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35a giornata che si disputerà il prossimo venerdì 25 aprile. In seguito a questa scelta – la conclusione – le date playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni, allo stesso modo saranno comunicati gli orari della 34a giornata". Qualche club pare volesse, in realtà, posticipare l’intero calendario, ripartendo il 25 aprile dalla 34esima giornata. Una soluzione impraticabile soprattutto per i tifosi al seguito delle squadre che si sono già organizzati per i prossimi turni.

Tifosi che già ieri per la maggior parte hanno fatto viaggi a vuoto, non esclusi quelli del Cesena poichè qualcuno era probabilmente già in viaggio per Modena quando Coni e Figc in mattinata hanno comunicato la sospensione di tutte le attività sportive. Stop a tutte le partite, dalla A alle categorie inferiori: Papa Francesco, il Papa che amava lo sport e il calcio, che tante volte ha ricevuto sportivi e ricordato il valore del fare squadra, è morto. Il Cesena, già a Modena per il derby del Braglia, ha fatto rientro in riva al Savio ed oggi riprenderà gli allenamenti in vista della partita di venerdì, in casa, alle 20.30, contro il Sassuolo. Certo, a fine stagione, il derby con il Modena che ieri poteva essere decisivo per comprendere le reali ambizioni del Cavalluccio, potrebbe avere tutta un’altra valenza. Ma "anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli", proprio come aveva detto Papa Francesco.

Sabrina Vinciguerra