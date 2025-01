Servizio civile, bando per 10 posti a Savignano

È online il bando per il Servizio civile universale. Sono 10 i posti disponibili a Savignano sul Rubicone per intraprendere questa esperienza di volontariato che offre un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e di crescita personale e nello stesso tempo un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società. A Savignano sul Rubicone sono attivi tre progetti per un totale di cinque posti. Due per il progetto "Percorsi inclusivi" a cura di Arci; un posto per la scuola dell’infanzia del quartiere Capanni, in via Portazza 2; un secondo presso il Centro per le famiglie del Rubicone e uno nell’ambito del progetto "Una generazione inclusiva", a cura di Arci nella Casa residenza anziani in via Fratelli Rosselli. Sono previste attività di animazione e laboratori manuali, sostegno attività motorie di svago e ricreative, accompagnamento alle visite mediche e alle uscite per il tempo libero. Gli altri due posti, nell’ambito del progetto "Ricucire la vita" a cura di Volontaromagna. Le attività si svolgeranno presso l’Istituto Merlara, e andranno in supporto a donne con figli minori in difficoltà. Info: su https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/. La domanda si presenta tramite l’apposita piattaforma online. Il termine per la partecipazione scade il 18 febbraio alle 14.