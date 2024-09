Settimana del liscio, premio a Giannarelli

E’ stato Walter Giannarelli ad aprire a Gatteo Mare, in piazza della Libertà, e non nell’Arena Lido Rubicone come programmato inizialmente e poi spostato nella piazza centrale della località turistica a causa delle precarie condizioni meteorologiche, la prima serata della Settimana del liscio, che chiude anche la serie dei 240 spettacoli dell’estate 2024 promossi dal comune di Gatteo, dal Gatteo Mare Summer Village, Gatteo Turismo, Visit Romagna, AssociazioneGiulioCesare. Walter Giannarelli ha voluto festeggiare i 45 anni di carriera nella località turistica che l’ha visto protagonista per tante estati. Walter Giannarelli, detto "il genovese", già all’età di 6 anni mostra una spiccata predisposizione per la musica da quando suo babbo gli regala la sua prima fisarmonica. Arriva in Walter la passione per la musica, tanto da fargli fondare giovanissimo la sua prima orchestrina. Insieme all’orchestra è stato in grado di girare come attore e musicista un documentario per la Rai. Si iscrive al conservatorio Niccolò Paganini di Genova frequentando la cattedra di fagotto, di pianoforte e quella di tromba. Walter si diploma all’età di 22 anni, senza mai dimenticare però la fisarmonica. Frequenta inoltre corsi di perfezionamento alla Rai di Torino con il maestro Menghini e studia pianoforte jazz, a Milano, nella scuola di Tullio De Piscopo. Viene notato da Raoul Casadei e gli propone di entrare a far parte della sua grande orchestra. Sono anche fondamentali le contaminazioni e collaborazioni con altri grandi artisti musicali: da Elio e le storie Tese, ai Pitura Freska, il tour di 20 concerti con i Gipsy Kings, serate concerto con Gloria Gaynor, Eumir Deodato, Kid Creole and the Coconuts, Al di Meola, Tito Puente e tanti altri. Riuscì a portare la sua musica all’estero grazie ad un tour mondiale assieme all’orchestra Casadei. Nel 2005, Walter decide di lasciare Raoul dopo la nascita di suo figlio Eros. Nascono nuove idee musicali; il desiderio di poter produrre musica per se e per altri. Assieme ad un caro amico e socio Lorenzo Pietrelli fonda l’orchestra Giannarelli Pietrelli, l’ Edizione Musicale Giannarelli Pietrelli e uno studio di registrazione Eros Studio Project. Walter Giannarelli è stato premiato sul palco dal sindaco di Gatteo Roberto Pari e da Moreno il Biondo che ha aperto la prima serata dei cinque giorni dedicati alla musica da ballo: non solo liscio e balli romagnoli, ma tutto ciò che fa muovere e danzare in allegria e in compagnia. Emozionato Walter Giannarelli: "Una bellissima serata che ricorderò fino alla fine dei miei giorni". Con lui c’erano Lorenzo Pietrelli e la loro orchestra, Annibale Giannarelli vincitore di The Voice Senior con Antonella Clerici su Rai Uno, i fisarmonicisti Giuseppe Spinelli e Romeo Aichino della Cooperfisa, il chitarrista Pierre Martinetti e Fiorenzo Tassinari al sax.

Ermanno Pasolini