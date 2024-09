Seventhird car Expo 2024 fa il pieno a Gatteo Mare

Oltre ventimila persone, come mai era successo in passato, sabato e domenica, dalle 14 alle 24, hanno visitato, a Gatteo Mare, l’esposizione di più di 180 auto modificate nella manifestazione denominata "Seventhird car Expo 2024" dislocate a spina di pesce sul lungomare Giulio Cesare. L’esposizione, con il patrocinio del Comune di Gatteo, è stata organizzata dal club Adriatic Company e Nuèter, con l’appoggio dell’associazione Gatteo Mare Summer Village e l’AssociazioneGiulioCesare. Dice Nicolas Teverini organizzatore dell’evento e titolare del brand Seventhird design: "Queste auto sono modificate sia nell’estetica che nella performance. Abbiamo fatto una selezione accurata dei partecipanti che sabato e domenica sono arrivati a Gatteo Mare da varie regioni d’Italia e nazioni oltre confine. Il bello di queste macchine è il fatto che ciascuno di noi acquista l’auto originale, stock, dopodiché la personalizza con modifiche di tutti i generi, come maggiormente gli aggrada. Sono quindi auto custom, uniche nel mondo, proprio perché ognuno dà il suo tocco personale al veicolo. Per questa quinta edizione a Gatteo Mare c’è stata una straordinaria richiesta di partecipazione al raduno. Tanto è vero che abbiamo dovuto parcheggiare le auto a spina di pesce non solo sul lato mare del lungomare Giulio Cesare e via Trieste, ma anche sulla parte a monte. La tre auto venute da più lontano sono arrivate dal nord della Germania, con 1.300 km di viaggio, il gruppo più numeroso è venuto dal Canton Ticino. Tra le auto più ammirate ci sono state una Bmw G20 dalla Svizzera Cantone Vallese, una Audi RS3 Abt sempre dalla Svizzera Cantone Ticino e Toyota Supra dal centro Italia. A Gatteo Mare in omaggio a tutti i partecipanti, abbiamo consegnato gadget esclusivi Seventhird. Per la prima volta abbiamo ideato e realizzato uno shooting fotografico all’alba alla foce dello storico fiume Rubicone".

Continua Sandro Teverini presidente dell’AssociazioneGiulioCesare: "Sono molto soddisfatto del successo dell’esposizione di auto. Mai vista tante gente. Gli ultimi due eventi di questa stagione sul lungomare Giulio Cesare avranno luogo giovedì 5 settembre con la cena romagnola e domenica 8 settembre con Auto ExpoGiulioCesare auto e moto d’epoca. L’ingresso come sempre sarà gratuito e aperto a tutti".

Ermanno Pasolini