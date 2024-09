Shpendi verso il recupero. Kargbo rientra un giorno più tardi

Buone notizie in casa bianconera: verso il recupero Cristian Shpendi in vista del derby di venerdì sera al Manuzzi contro il Modena. Il centravanti bianconero, ieri, dopo una prima parte dell’allenamento svolta con un protocollo differenziato, si è unito ai compagni ed ha terminato la seduta in gruppo. Situazione che comunque continua ad essere monitorata giorno per giorno, ma c’è fiducia sul fatto che possa essere regolarmente in campo nella sfida contro la formazione dell’ex Bisoli. Shpendi ha subito una elongazione del muscolo adduttore proprio alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro lo Spezia, che lo ha poi costretto a saltare anche l’impegno con la nazionale Under 21 albanese in Svizzera. Cambio di programma, poi, nel planning settimanale degli allenamenti. Ieri unica seduta di lavoro al mattino, annullata quella pomeridiana. Oggi tutti in campo, alle 17, a Villa Silvia, poi ancora domani, stessa ora e sempre al Rognoni per finire con la rifinitura di giovedì, sempre alle 17, ma allo stadio Manuzzi. Da oggi tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse.

Oggi si concludono anche gli impegni dei giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Questa mattina alle 11 Leonardo Mendicino scenderà in campo con l’Italia Under 19 a Čakovec in Croazia per affrontare i padroni di casa nell’ultimo impegno del quadrangolare a cui hanno preso parte anche Inghilterra e Germania. Mendicino nel pomeriggio si metterà in viaggio verso l’Italia e domani sarà regolarmente a disposizione di Mignani. Alle 21 toccherà invece a Augustus Kargbo indossare la maglia della Sierra Leone nella sfida al New Ndola Stadium di Lusaka contro lo Zambia. Partita questa spostata di un giorno per motivi di sicurezza. Un rinvio che di certo non fa piacere allo staff bianconero visto che Kargbo, oltre ad avere un giorno in meno di riposo, rientrerà a Cesena nella giornata di domani e probabilmente si unirà ai compagni solo per la rifinitura di giovedì. In gruppo, invece, già da oggi Joseph Ceesay che ha giocato tutti i novanta minuti del match che il suo Gambia, ha perso contro la Tunisia, domenica pomeriggio, e ieri in serata era già in Italia.

Andrea Baraghini