Si ’allunga’ la luce in via Vetreto. Miglioramento sismico a scuola

Il consiglio comunale ha approvato ieri sera una variazione di bilancio di 224mila euro, per realizzare un’opera pubblica e fare un progetto. Sarà così finanziato l’intervento di realizzazione della pubblica illuminazione in via Vetreto, dove con 148mila euro la rete sarà estesa di 2 chilometri e mezzo, dall’incrocio con via del Mare fino a via Capannaguzzo. Questo prolungamento era stato richiesto più volte dal comitato di zona di Sala, in quanto si tratta di una delle strade che collega la frazione a Ruffio.

Il progetto riguarda invece la scuola elementare di via Caboto, sono previsti 76mila euro ed è necessario per poter concretizzate i lavori di miglioramento sismico, continuando così il piano di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio. La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli della maggioranza Pd-Cesenatico Civica e 4 voti contrari della minoranza formata da Lista Buda, Fdi e Lega.

Il sindaco Matteo Gozzoli, applaudito da tutte le forze politiche per il suo intervento sull’operazione antimafia "Radici", commenta così la variazione di bilancio: "Con questo provvedimento riusciamo a dare una risposta importante alla zona di Sala, dove i cittadini chiedevano di intervenire in via Vetreto, e proseguire nel nostro grande impegno sugli edifici scolastici, che vogliamo riqualificare, seguendo un progetto che non era mai stato fatto in precedenza. La variazione contiene inoltre alcuni adeguamenti dovuti alla revisione dei prezzi ed ai finanziamenti Pnrr ricevuti".

g.m.