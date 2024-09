Si apre la settimana del derby. L’ultimo Cesena-Modena in serie C

Venerdì sera il Cesena riprenderà il suo cammino (oggi la ripresa degli allenamenti a Villa Silvia) e lo attende uno scontro molto significativo, sia per i risvolti che l’esito dell’incontro può provocare, sia per i tanti scontri che caratterizzano la storia del Cesena come quella del Modena. Solo il ritorno di Giampaolo Bisoli nello stadio che tante volte lo ha applaudito meriterebbe pagine su pagine, ma ci sono altri ex come ad esempio Gregoire Defrel, il Francese è stato calciatore del Cesena per tre stagioni. In panchina accanto a Bisoli poi sarà seduto Giuseppe Angelini, anche lui ex del Cesena come calciatore e sopratutto allenatore: c’era lui sulla panchina bianconera quando dopo la rinascita De Feudis e compagni vinsero il campionato di serie D.

L’ultimo incrocio fra Cesena e Modena all’Orogel Stadium Dino Manuzzi risale alla fine di settembre del 2021 quando la squadra allenata da William Viali, ora tecnico della Reggiana, andò in vantaggio con Caturano, dopo pochi minuti il Modena pareggiò con un sinistro di Nicholas Bonfanti. Nella ripresa il Modena trascinato dalle discese di Azzi segnò il gol della vittoria ancora con Bonfanti su assist dello stesso Azzi, al 64’ dalla panchina del Modena si alzò Roberto Ogunseye che al 95’ fu espulso. Altro precedente che vale la pena di citare quello che risale al 24 novembre 2019, prima stagione in serie C nel nuovo corso del Cesena, in panchina sedeva Francesco Modesto su quella dei gialloblu Mauro Zironelli, a decidere l’incontro fu un gol segnato da Giuseppe Borello. Quella sconfitta ebbe effetti pesanti in casa Modena: Zironelli fu esonerato per far posto a Michele Mignani, oggi allenatore proprio del Cesena.

Il Modena spesso a Cesena ci ha lasciato le penne, vedi ad esempio quanto successo il 22 settembre 2015 quando il Cesena si impose per 2 a 0 con le reti firmate da Perico e Cascione, il Modena era allenato da Hernan Crespo che in Italia ha avuto più fortuna come calciatore che come tecnico. Da notare che in quel Cesena erano in campo Caldara e Sensi due poi arrivati in serie A ma entrambi tormentati da troppi infortuni. Anche la stagione 2013- 14 ha visto Cesena e Modena in serie B, nel girone di andata finì in pareggio, era fine dicembre, reti di Capelli per il Cesena e Molina per il Modena, Bisoli allenava il Cesena del quale faceva parte Defrel. In terra di Romagna come detto per il Modena le soddisfazioni sono state poche in passato: i gialloblu ripartirono senza punti il 9 marzo 2013, campionato di serie B, decisivo fu un gol segnato da Succi, stessa storia il 23 maggio 2010 girone di ritorno in serie B, le reti bianconere furono segnate da Do Prado e Malonga quella del Modena da Andrea Catellani, attuale direttore sportivo dei gialloblu. Si potrebbe risalire ancora più indietro nella storia di una rivalità che rende questo scontro così affascinante ma di certo venerdì sera conteranno i tre punti in palio fra due squadre che arrivano entrambe da una sconfitta dolorosa, il Modena con il Cittadella, il Cesena con lo Spezia.

Roberto Daltri