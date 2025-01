Si tratta per Saric . Curto non è in uscita

Rimane ancora in stallo la situazione che riguarda l’arrivo del centrocampista del Palermo Dario Saric. Con il giocatore c’è già l’accordo manca quello con la società rosanero che vorrebbe monetizzare – si parla di 300mila euro – anche per rientrare dell’investimento fatto due anni e mezzo fa quando fu speso un milione e mezzo per ottenere il cartellino dall’Ascoli. Il Cavalluccio invece punta ad ottenere il prestito secco, o con diritto di riscatto, ma comunque non oneroso. Se la trattativa dovesse rimanere ancora a lungo impantanata il ds Fabio Artico potrebbe tornare a pensare allo sloveno della Cremonese, il classe ’92 Zan Majer.

Proprio il club grigiorosso avrebbe invece messo gli occhi sul difensore del Cesena Marco Curto, arrivato in Romagna in estate in prestito dal Como. Una voce che però non ha trovato nessuna conferma: il Cavalluccio non ha ricevuto nessuna telefonata a proposito e Curto non è nell’elenco dei giocatori in uscita. Tutto fermo anche per quel che riguarda Matteo Piacentini. Nei giorni scorsi mancava solo la firma per formalizzare il prestito alla Triestina, poi si è inserito il Vicenza che però non ha ancora fatto seguire i fatti alle parole. Mentre si attendono richieste concrete per Riccardo Chiarello, l’ex Alessandria non è stato nemmeno convocato per la trasferta di ieri a Genova.

Da Catania Domenico Toscano avrebbe sondato la possibilità di ottenere in prestito Simone Pieraccini e Matteo Francesconi. I siciliani sono in cerca di rinforzi per risollevare una situazione di classifica deficitaria. Partiti per disputare un campionato di vertice, ora si ritrovano nono in classifica a 13 punti dalla vetta e il tecnico calabrese avrebbe pensato proprio ai due prodotti del vivaio bianconero, che con lui hanno disputato un’annata eccellente, per puntellare difesa e centrocampo.

Andrea Baraghini