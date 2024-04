Si vota il miglior barista: "E’ bello condividere un momento con i clienti"

Il primo lavoro non lo dimentichi mai. Soprattutto se è quello che diventa il lavoro della vita. Lucia Brighi del ‘Divino Caffè’ in Galleria Urtoller nel cuore del centro storico di Cesena conosce bene l’argomento: "Ho iniziato otto anni fa – racconta – subito dopo la scuola. Questo ambiente mi ha immediatamente conquistata, per il fascino di un mondo che consente il continuo contatto con le persone, il confronto con loro e il piacere di condividere magari anche solo un momento nell’arco della giornata, ma che è in ogni caso un momento di qualità".

Tra chi entra appoggiandosi al banco del bar per chiedere un caffè, ci sono tanti clienti fissi, che si sono ormai affezionati al posto, alla suggestione dell’ambiente raccolto all’interno di una delle gallerie più apprezzate della città e soprattutto alla qualità dei prodotti offerti e alla cortesia e alla professionalità della titolare del pubblico esercizio ‘Divino’. La dimostrazione più concreta si sta traducendo nei tanti tagliandi che i lettori del Resto del Carlino in questi giorni stanno consegnando in redazione col nome di Lucia Brighi scritto sopra, nell’ambito dell’iniziativa organizzata con l’intento di valorizzare il lavoro dei baristi del territorio. "E’ la soddisfazione maggiore – conferma la diretta interessata – perché significa che ciò che faccio viene apprezzato. Avevo sentito che alcuni clienti nei giorni scorsi parlavano dell’iniziativa… Evidentemente sono andati fino in fondo col loro proposito di citarmi. Li ringrazio, ovviamente. Ringrazio tutte le persone che scelgono di dedicare una parte della loro giornata a entrare in questo bar. Con loro parlo di tutto e ormai padroneggio ogni argomento… Calcio compreso! E’ bello farlo, non come atto dovuto, ma come vera attenzione verso gli interessi, le passioni e le curiosità dei clienti".

L’iniziativa ‘Il miglior barista è...’ ha preso il via questa settimana ed è realizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Ravenna Cesena e con Moka Rica e la partecipazione è aperta a tutti i baristi che lavorano a Cesena e nei territori limitrofi: ogni giorno fino al 28 giugno sulle pagine del nostro giornale pubblicheremo il tagliando che darà la possibilità ai lettori di esprimere il loro parere. Le schede devono essere consegnate, anche a mano e anche in gruppi, alla nostra redazione di via Piave 165, a Cesena. Non è necessario affrancare e spedire, ma sono ammesse le fotocopie. Le schede potranno essere consegnate entro la mattinata del 29 giugno.

Luca Ravaglia