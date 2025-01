Sicurezza, 50 telecamere e 4 targa system

A Gatteo approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con quasi 12 milioni di investimenti nel triennio. Per il 2025 si confermano la soglia di esenzione Irpef per chi non supera i 15mila euro, gli scaglioni di reddito e le aliquote. Impegno costante, inoltre, è quello di sostenere tutti i bambini e le bambine con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, accompagnandoli durante tutto il percorso scolastico.

Nel settore turistico, a conferma delle scelte vincenti degli anni precedenti, viene riconosciuto all’associazione Gatteo Mare Turismo un ruolo strategico come collettore di risorse pubbliche e private, in grado di ottimizzare le azioni promozionali e le iniziative di animazione turistica. In questa ottica di sinergia, viene confermata la misura della tassa di soggiorno pari a quella del 2024.

Aumentate anche le risorse destinate alla sicurezza, che consentiranno di installare circa 50 telecamere di videosorveglianza e 4 varchi di lettura targa su tutto il territorio e di rafforzare e qualificare l’organico della Polizia Locale. Scuole, spazi sportivi, aree verdi, arredo urbano, strade e marciapiedi, piste ciclabili, contrasto al rischio idrogeologico e valorizzazione del patrimonio storico-culturale resteranno prioritari nel piano investimenti.

Dice il sindaco Roberto Pari: "Il contributo del Pnrr è stato fondamentale, rappresentando una grande opportunità di sviluppo intercettate pari a circa 4 milioni di euro. Anche i fondi post alluvione, pari a circa 2.600.000 euro, sono cruciali per il nostro Comune, con ulteriori 630mila euro destinati alla progettazione di interventi sulle principali problematiche idrogeologiche, come la messa in sicurezza del tratto del Rio Baldona che attraversa la frazione di Sant’Angelo. Poi due milioni per interventi sui ponti del Rio Baldona in corrispondenza con le vie Allende e Molino Vecchio, queste ultime, opere di contrasto al rischio idrogeologico".

Ha continuato Deniel Casadei assessore ai lavori pubblici: "Siamo impegnati nella riqualificazione degli istituti scolastici, nella realizzazione del Parco Archeologico del Rubicone, la riqualificazione del castello Malatestiano ed il perfezionamento della sala espositiva nella biblioteca Ceccarelli, contenente una parte delle scoperte archeologiche di età orientalizzante, protostorico e romano rinvenute sul territorio. Sul fronte ambientale prosegue l’impegno alla riqualificazione energetica degli edifici comunali. Di fondamentale importanza saranno poi gli interventi di potenziamento del sistema fognario di Gatteo Mare, l’intervento ai Giardini Don Guanella, la riqualificazione dell’area golenale e la creazione di un parcheggio scambiatore nei pressi della Via Nazionale Adriatica".