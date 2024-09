Sicurezza, aumentano i reati. Allerta rossa per le violenze sessuali. Forlì-Cesena è quinta in Italia

I reati denunciati a Cesena tornano a salire, in particolare volano in alto quelli legati all’orribile reato di violenza sessuale. A Forlì-Cesena nel 2023, secondo la classifica del Sole 24 ore, ci sono state 3.587 denunce ogni centomila abitanti per un totale di 14.102 denunce, dato che ha piazzato la nostra provincia al 32esimo posto per la criminalità. Se guardiamo i reati legati alla violenza sessuale, i dati del 2023 hanno fatto schizzare la nostra provincia al quinto posto in Italia nella classifica nera. Nel 2023 in provincia di Forlì-Cesena sono state denunciate 67 violenze sessuali, 17 per ogni centomila abitanti. Il dato più nero per la nostra provincia riguarda appunto i reati contro la persona. Denunce in particolare di donne (ma c’è anche qualche uomo) vittime di violenza che hanno trovato il coraggio di denunciare i loro aguzzini. Non tutti i casi di violenza sessuale denunciati si sono tradotti con una condanna in tribunale, alcuni imputati sono infatti stati assolti dall’accusa con formula piena e in alcuni casi i procedimenti sono stati archiviati. Tra gli altri reati denunciati ci sono stati, nel 2023, 14 omicidi colposi consumati, in prevalenza incidenti stradali, dato che colloca la nostra provincia al 22esimo posto in Italia. Fortunatamente a Cesena nel 2023 non è stato consumato nessun omicidio volontario, il che fa scivolare la nostra provincia in fondo alla classifica, al 98esimo posto. Altro reato gravissimo è quello del tentato omicidio: a Forlì-Cesena nel 2023 ne sono stati denunciati 5, ma evidentemente nelle altre provincie italiane il reato ha conosciuto forme ed espressioni più violente, perché Forlì-Cesena si colloca in fondo alla classifica della criminalità per tentato omicidio, e cioè al 70esimo posto. Volano alte le minacce in provincia, ben 425 in un anno.

Ma gli italiani dimostrano di essere un popolo iroso, perché per le minacce Forlì-Cesena si colloca al 60esimo posto in classifica nonostante le tante denunce. Tra i reati contro il patrimonio si segnalano ben 5.573 denunce per furto nell’anno passato (1.417 ogni centomila abitanti) che collocano Forlì-Cesena al 33esimo posto. Denunciati quest’anno un alto numero di furti nelle abitazioni e furti nelle attività, come negozi o aziende. Un triste primato riguarda anche le rapine, che vedono la nostra provincia collocarsi al 29esimo posto nella classifica nera con 139 reati denunciati. Anche i delitti informatici segnano un punto dolente nel nostro territorio che si colloca al settimo posto in Italia per i delitti informatici con 365 denunce. Le truffe e frodi informatiche invece non sono così diffuse a Cesena come in altri territori, la nostra provincia si colloca al 97esimo posto. Punto dolente anche le estorsioni, 81 quelle denunciate, che fanno posizionare il nostro territorio al 32esimo posto. Un 36esimo posto per la nostra provincia anche per la contraffazione di marchi e prodotti con 17 denunce in un anno.