Aperte le iscrizioni per i nidi dell’infanzia

L’Amministrazione ha aperto il bando di iscrizione al nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2025-2026 che inizierà dopo l’estate. Il servizio è dedicato ai bambini piccolissimi nati negli anni 2023 e 2024, residenti nel territorio comunale di Cesenatico, che abbiano compiuto compiuto almeno 9 mesi di età alla data di inizio del servizio (che è il 10 settembre 2025), e i 12 mesi di età entro il 31 dicembre di quest’anno. La presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente on line, accedendo tramite le credenziali Spid alla piattaforma dedicata, disponibile sul sito internet del Comune. Le famiglie avranno tempo per iscriversi fino a giovedì 3 aprile in una delle due strutture presenti. Sono previsti anche degli open day per visitare le strutture. Il nido d’infanzia comunale ’Piccolo Mare’, in via Don Minzoni nel quartiere Madonnina, resterà aperto per incontrare le famiglie interessate ad usufruire del servizio nei pomeriggi del 6 marzo e del 13 marzo, dalle 16 alle 18. Il nido d’infanzia privato ’L’Arcobaleno’ situato in via Cesenatico e convenzionato con il Comune, resterà invece aperto per incontrare le famiglie il 12 marzo e il 25 marzo, dalle ore 16.30 alle 18.30. Sul sito internet del Comune ci sono tutte le informazioni per le neo mamme e i papa’.

g.m.