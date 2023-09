Sirotti Gaudenzi al Simposio

L’avv. Enrico Sirotti Gaudenzi e la dott.ssa Mirca Zavatta, membri del Direttivo dell’Osservatorio Nazionale sull’uso dei sistemi Adr, centro di Ricerca per l’Innovazione Sociale, con sede a Roma, parteciperanno al primo Simposio Nazionale del 2023 ‘Accendere Le Menti’ che si terrà presso la Camera dei deputati, Sala del Refettorio, Via del Seminario, 76, per affrontare le principali tematiche riguardanti la Giustizia, con particolare attenzione alla Mediazione civile e commerciale e agli altri strumenti di risoluzione alternativa alle controversie alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia.