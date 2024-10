Smaltimento di detriti e rifiuti. Raccolte 60 tonnellate in un giorno

Hera e il Comune di Cesenatico consigliano ai cittadini che hanno bisogno di smaltire i rifiuti alluvionati, di telefonare al numero verde 800999500, per poter organizzare meglio la stessa raccolta. Questo consentirà agli operatori di intervenire nel più breve tempo possibile. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18, dichiarando che si tratta di ritiro di materiale alluvionato; gli utenti vengono richiamati tempestivamente per prendere accordi e ritirare appunto il materiale in tempi più ristretti.

"La situazione sul territorio è a ‘macchia di leopardo’ _ dicono i responsabili di Hera _, quindi è importante la collaborazione dei cittadini ai quali chiediamo di comporre il numero verde". Intanto iniziano a vedersi i primi numeri di questo straordinario lavoro di raccolta. Nella prima giornata nella sola Cesenatico si stimano 60 tonnellate di materiale alluvionato. Nelle strade ci sono 3 camion con autista dedicati e 4 operatori a terra per la pulizia. I rifiuti devono essere posizionati in strada davanti alle abitazioni, limitando il più possibile l’ingombro per facilitare il passaggio dei mezzi operativi e tenendoli lontani almeno 30 centimetri dai muretti e dalle, per consentire ai camion di caricare nel migliore di modi il materiale ed allo stesso tempo per non danneggiare le recinzioni al momento del carico.

Se possibile è bene separare gli apparecchi elettrici ed elettronici dagli altri materiali; inoltre è bene svuotare i frigoriferi del contenuto, che va conferito nell’indifferenziato, per il loro corretto recupero.

La collaborazione dei cittadini è indispensabile per la buona riuscita dell’operazione in tempi brevi e per non ostacolare comunque la normale circolazione specialmente in ambito urbano.

g.m.