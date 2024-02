Smartphone e computer a portata di mano. E così i rapporti sociali stanno scomparendo

Dallo spettacolo “Le cinque rose di Jennifer” sono emerse varie tematiche che spesso riguardano tutti, tra cui quella della solitudine. Nella solitudine si rifugiano le persone che non ricevono abbastanza affetto e compagnia dalle altre e per questo si sentono escluse dal contesto sociale. Si rintana nella solitudine chi non ha più uno scopo nella vita e si sente abbandonato dalla sua famiglia e dagli amici. In questo caso la solitudine da rifugio diventa luogo di angoscia. Quando una persona si isola per molto tempo dagli altri diventa depressa e questo stato a lungo andare può purtroppo portare anche al suicidio. Spesso ci si chiede se la società sia responsabile o meno di questa situazione. Certamente ha una parte di responsabilità: lo stile di vita contemporaneo di certo non facilita i contatti sociali. Le persone utilizzano sempre il cellulare e il computer e per questo i rapporti sociali nella realtà stanno pian piano scomparendo. Possiamo dire infine che, lo spettacolo, nonostante sia stato scritto negli anni ottanta, rispecchia molto la società moderna, anche nei suoi difetti, presentando però una sfumatura diversa di solitudine. Infatti, nonostante l’ampia scelta di mezzi di comunicazione, come social e videogiochi, si riesce comunque ad essere soli.