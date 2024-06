Sogliano omaggia. Ilario Fioravanti

In vista della rassegna estiva ‘Ad Naturam’, la città di Sogliano rende omaggio al grande artista e scultore Ilario Fioravanti. Sabato dalle 17, in via XX settembre, sarà inaugurata l’installazione ‘Ragazza con libro’, opera donata dal compianto maestro alla città che lo ha nominato suo cittadino onorario e fino a oggi esposta nel Palazzo municipale. Lo spostamento dell’opera avviene, in accordo con la famiglia Fioravanti, con l’idea di valorizzarla posizionandola sulle antiche mura del Comune. Ciò rende accessibile la fruizione dell’opera a un pubblico più ampio e impreziosisce il centro storico cittadino. La nuova installazione avviene nel giorno di apertura della mostra ‘Il bestiario di Fioravanti’. Curata da Massimo Pulini e visitabile fino all’11 agosto, la mostra raccoglie tra l’oratorio di San Francesco di Paola e il Palazzo della cultura in piazza Garibaldi diverse opere dell’artista dedicate al mondo animale. "Nella mostra – spiega Massimo Pulini – gli animali di Fioravanti si potrebbero definire semiseri, non proprio caricature, ma nemmeno ritratti di piglio scientifico, perché sono intenzionalmente sospesi in una terra stilistica che mira ai sentimenti". Le opere di Fioravanti, inoltre, accompagneranno le date della rassegna teatrale ‘Notturni nel bosco’. Durante ogni spettacolo gli spettatori potranno visionare un’opera del maestro collocata in armonia con il luogo dell’evento. "Un doppio incontro con l’artista – afferma la sindaca Tania Bocchini – che Sogliano mette al centro della sua nuova politica urbana. L’idea è di pensare la città come lo stimolo del sentire, invitando alla scoperta attraverso la percezione dell’arte e del paesaggio, l’ascolto di musica e poesia, fino all’apprendimento attraverso racconti e maestranze". Le informazioni sulla mostra sono disponibili sul sito visitsoglianoalrubicone.it.