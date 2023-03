Sognare un’aula all’aperto da oggi è possibile: "Studiare immersi nella natura è più piacevole"

Raccogliere le proposte dei ragazzi per progettare sulla carta un’aula immersa nella natura. E’ il cuore del progetto ’Un’aula all’aperto’, un compito di realtà che ha visto la collaborazione tra gli alunni dell’istituto Tecnico Garibaldi da Vinci e della Scuola media Viale della Resistenza di Cesena, per pensare degli spazi di studio diversi da quelli classici. Il progetto ha coinvolto tutti gli studenti delle seconde classi della scuola media e si è svolto nel gennaio di quest’anno attraverso la distribuzione di questionari e il confronto attivo fra i ragazzi che hanno fornito il loro punto di vista su un argomento così originale. L’idea è quella di offrire agli studenti un luogo dove approfondire in maniera innovativa le discipline.

L’aula è stata pensata in legno e materiali naturali con ipotetica collocazione nel giardino della scuola, per consolidare il contatto tra i ragazzi e la natura: recenti studi psicopedagogici rivelano che praticare un’educazione attiva all’aperto spinge a pensare a una scuola in grado di abitare con flessibilità nuovi spazi all’aperto e a vedere nella relazione con il territorio un’importante opportunità di rinnovamento. L’idea dell’aula è stata oggetto di un sondaggio promosso dagli alunni del Garibaldi da Vinci, indirizzo Costruzione ambiente e territorio, che, alla luce dell’esito dell’incontro con i ragazzi di ’Viale della Resistenza’, hanno avuto le informazioni necessarie per progettare l’aula: dai materiali di costruzione ai colori da utilizzare, fino ai banchi. I progetti sono stati presentati nel laboratorio di scienze, dove è stato svolto un sondaggio per realizzare l’aula secondo le preferenze dei ragazzi.

Per selezionare il progetto è stato inviato un sondaggio online e gli alunni hanno votato secondo i criteri di funzionalità e estetica. Progettare insieme un aula all’aperto è stato bello, è stata una simulazione ma chissà che un giorno non si inizino a costruire gli ambienti di apprendimento seguendo nuovi criteri.

Ben Rhouma Abderrahim, Caporali Emma, Molari Virginia, Princigalli Noemi e Valentini Riccardo Classe II G Scuola media Viale della Resistenza