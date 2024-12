Sono arrivati i fondi. La Casa della Musica si fa

Arrivano i soldi e la casa della Musica nell’edificio di via Mazzini Marinelli verrà completata. Dal Miur sono stati erogati oltre 41 milioni di euro per l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica dell’Emilia Romagna. Il conservatorio Lettimi- Maderna (quelli di Cesena e Rimini si sono uniti) ha ottenuto la somma di due milioni 947mila 390 Nell’immobile di via Sacchi, che era già stato interessato da lavori preliminari, di ripristino e di efficientamento energetico, sono attualmente ospitati per l’anno scolastico in corso gli studenti della scuola secondaria di primo grado viale della Resistenza, e la scelta dell’amministrazione comunale di destinare l’edificio Della nuova casa della musica il

Il Maderna sarà uno dei due coinquilini, l’altro è l’istituto musicale Corelli che trova sede attualmente a palazzo Nadiani. Nel 2021 il Comune di Cesena ha affidato al Conservatorio Maderna il complesso immobiliare Mazzini-Marinelli, di proprietà comunale, siglando una concessione gratuita trentennale, con scadenza al 2052. Il Maderna, nel frattempo, continua ad essere ospitato nella sede di palazzo Guidi, da vari anni in cattive condizioni. Dal 1° gennaio scorso è stata formalizzata la fusione dei conservatori Lettimi di Rimini e di Cesena, che mantengono sedi distaccate con pari dignità e autonomia. Da febbraio nuovo direttore del Maderna è Gabriele Giampaoletti.

Ora si vengono a creare le condizioni ideali per l’avvio più tempestivo dei lavori, in quanto gli studenti della scuola di via Resistenza rientreranno alla loro sede dove sono stati effettuati i lavori e sarà possibile dunque procedere con la rigenerazione dell’edificio e il suo adattamento per ospitare il conservatorio Lettimi-Maderna e l’istituto Corelli. ll sindaco di Cesena Enzo Lattuca esprime soddisfazione per il via libera ai fondi.

"Era una notizia in cui speravamo – commenta e che attendevamo fiduciosi da tempo. Queste risorse sono infatti necessarie per completare i lavori che come Comune abbiamo già realizzato e trasformare Palazzo Mazzini Marinelli nella futura Casa della Musica. Ora questa trasformazione è sempre più vicina. Ringrazio il Ministero che ha riconosciuto il valore e la validità del progetto presentato. Il nostro piano di investimenti nella città – conclude il sindaco – prosegue oltre il Pnrr".