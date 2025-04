"Sosta selvaggia nell’indifferenza dei vigili"

Un cittadino residente nella zona stadio segnala il problema della sosta selvaggia: "Una scena indecorosa e incivile che si ripete tutte le volte che c’è la partita di calcio del Cesena. La foto riprende la rotonda S.Pietro, angolo viale Marconi via Del Mare e via Costa. Con la conseguenza che le auto lasciano l’aiuola spartitraffico deturpata e piena di solchi. Il tutto tra l’indifferenza generale, compresa quella dei vigili urbani, presenti con due pattuglie. E pensare che il Comune potrebbe risolvere il problema facilmente ed in maniera economica, installando alcuni dissuasori metallici pubblicitari a costo zero".