SP 142 Mandrioli,oggi via ai lavoriin località Scalacci

di Gilberto Mosconi

Partono oggi i lavori riguardanti la messa in sicurezza di un tratto della strada ’SP142 Mandrioli’, dal chilometro 4,100 al 5,800, in località Scalacci, che comprende anche la lunga e alta parete rocciosa che si innalza perpendicolare sopra la carreggiata di quella importante provinciale.

La strada, che collega la Romagna cesenate con la Toscana aretina, si sviluppa per circa 11 chilometri, tutti in territorio di Bagno di Romagna, e sale dai circa 500 metri del paese termale ai 1.173 di passo Mandrioli. I lavori saranno eseguiti con tempi per l’ultimazione pari a 180 giorni comprensivi delle interruzioni del periodo invernale, quindi di giornate di lavoro effettivo e non di calendario. Grazie ad un finanziamento della Protezione civile regionale è stato pubblicato il bando di gara per lavori di messa in sicurezza della SP142. Lavori che riguardano, come detto, la messa in sicurezza della formazione rocciosa di località Scalacci, che incombe sulla predetta provinciale con pericolose ricorrenti problematiche di caduta di pietre, massi, detriti sulla carreggiata.

L’intervento, programmato da tempo dalla Provincia di Forlì-Cesena, prevede, a seguito di rigorose analisi del rischio sul tratto, oltre alla ripulitura delle pareti rocciose e altri interventi da parte di rocciatori, anche l’installazione di reti e barriere paramassi. Per la redazione del progetto sono stati svolti anche rilievi topografici e fotogrammetrici dell’area con dei droni. "La SP142 Mandrioli- commenta Enzo Lattuca, presidente della Provincia - è un’arteria strategica di collegamento con la Toscana, molto frequentata dal nostro versante per motivi turistici e dalla Toscana all’Emilia-Romagna per ragioni economiche. Continuiamo ad intervenire su quella strada. A fine agosto abbiamo realizzato il rifacimento della pavimentazione stradale dal chilometro 6.500 al chilometro 9.000 per 227.000 euro. L’intervento, che andiamo a realizzare oggi - aggiunge Lattuca- sul tratto dal km. 4.100 al km. 5.800, non è risolutivo delle criticità della provinciale, ma è importante per la tipologia di lavori previsti e per investimento economico".

I lavori prenderanno il via questa mattina e la loro cronologia prevede l’istituzione del temporaneo divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli, escluso i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, dal km. 4.100 al km.4.900, sino al 29 settembre, dalle 8 alle 18. Data la pericolosità delle lavorazioni iniziali da eseguire è prevista la chiusura totale della strada. Nelle fasi successive si disporrà un senso unico alternato regolato da semaforo.