Spaccio di stupefacenti, arrestato trafficante di droga

Arrestato un trafficante di droga in possesso di 50 palline di cocaina e oltre 12mila euro di incasso illecito per la vendita dei sacchetti di cocaina. I poliziotti della squadra mobile, nell’ambito dei dispositivi di controllo dei titolari delle strutture ricettive e della corretta trasmissione dei nominativi alla Questura, a Gambettola hanno notato che all’interno di un affittacamere era entrato un giovane. Dai nominativi che il gestore ha comunicato in Questura vi era solo una persona, diversa da quelle notata dagli investigatori della narcotici. Così, all’esito di un servizio di controllo e pedinamento, il giovane, dopo essere uscito dalla struttura ricettiva, è stato controllato. Aveva con sé un sacchetto contente numerose palline di cocaina. Ai poliziotti ha detto di alloggiare a Rimini ma non si ricordava esattamente dove. Messo di fronte all’evidenza dei fatti, i poliziotti lo hanno condotto nell’affittacamere dove aveva alloggiato per la perquisizione. E qui la sorpresa. All’interno di un cassetto dell’armadio sono state rinvenute altre palline di cocaina per un totale di 50 involucri, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 12.440 euro in contanti, frutto dell’illecita attività di spaccio. L’uomo naturalmente è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e all’esito del giudizio di convalida, il giudice ha applicato per lui l’obbligo di soggiorno. Non solo. È stato denunciato all’autorità giudiziaria anche il titolare della struttura ricettiva dove il giovane alloggiava per l’omissione degli obblighi di comunicazione delle persione ospitate come prevedono le norme vigenti.

e. p.