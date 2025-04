Spettacolo di fuoco per Mutonia

In Romagna il parco artistico di Mutonia rischia la demolizione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che autorizza lo smantellamento del villaggio post-punk messo in piedi dagli artisti inglesi conosciuto in tutta Europa come "città dei robot" e la Fondazione Tito Balestra di Longiano in collaborazione con La Falegnameria Cocktail bar vuole essere in prima linea per sostenere il gruppo di artisti che è diventato parte integrante del territorio e simbolo a livello nazionale di eventi e performance dedicati al tema del riuso e della libertà creativa. Per questo venerdì 25 aprile, nel giorno dell’80° anniversario dalla Liberazione, in piazza Malatestiana, dalle 17, ci saranno una serie di eventi che culmineranno alle 20 con il famoso Games With Flames, spettacolo di fuoco dei performer di Mutonia. Un giorno di festa ma anche di riflessione, tenere accesi i riflettori sulla libertà di pensiero di espressione e di convivenza con persone che hanno dato tantissimo alla Romagna fino a diventarne parte integrante e amati da tutti. Games with Flames è uno spettacolo di fuoco e teatro messo in scena dal gruppo di artisti Mutoid Waste Company. Oltre alla performance degli artisti Mutoid Waste Company c’è un ricco programma curato dalla Falegnameria cocktail bar che inizia alle 17 con il djset di ToffoloMuzik, a seguire i Black Malinois, alle 21 concerto dei Diaframma per concludersi alle 23 sempre col il dj set di ToffoloMuzik.

e. p.