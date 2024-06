Spighi incontra il nuovo comandante. Cosimo Chiumento

Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, ha ricevuto in municipio il tenente colonnello Cosimo Chiumiento, nuovo comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Forlì-Cesena. "Accompagnato dal maresciallo capo del Nucleo Carabinieri di Bagno di Romagna, Filippo Fanfani, abbiamo colto l’occasione per scambiarci sinceri auguri per l’inizio della nostre rispettive nuove avventure. E’ stata anche un’opportunità per rinnovare la nostra piena disponibilità a continuare un percorso di proficua collaborazione. Auguriamo al nuovo comandante Chiumiento e al maresciallo capo Fanfani un buon lavoro nella nostra comunità".