Squadra in campo: c’è il Mantova

Chiusa la regular season, la squadra prepara l’ultimo impegno stagionale, la Supercoppa di C, che prenderà il via domenica 5 maggio proprio con la sfida, in trasferta, tra i bianconeri e il Mantova vincitore del girone A. Allenamento mattutino oggi per la De Rose e compagni che si ritroveranno anche domani e venerdì a Villa Silvia, prima della rifinitura di sabato, sempre la mattina, all’Orogel Stadium Manuzzi. Unico Assente sicuro, per il match del ’Martelli’, Matteo Piacentini ancora alle prese con problemi muscolari, per lui stagione finita, mentre sono ormai recuperati sia Cristian Shpendi che Luigi Silvestri.

Nessuno squalificato invece tra i bianconeri con Pierozzi, Berti e lo stesso Piacentini che mantengono la diffida e salteranno quindi la partita successiva in caso di ammonizione. Per quanto riguarda la formazione, è probabile che Domenico Toscano conceda spazio a chi non ha trovato il campo con regolarità durante l’anno, anche se lo stesso tecnico ha fatto capire che l’obiettivo del Cesena è portare a casa quello che sarebbe il secondo trofeo ufficiale dopo la coppa italia di C del 2004.

Andrea Baraghini