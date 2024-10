Stand gastronomici, concerti ed escursioni di trekking

Domani e domenica, a chiudere la rassegna ’Montiano poetico’, organizzata dall’Unione Valle Savio, che si era aperta con l’evento enogastronomico Montiano Divino, concerti, camminate e stand gastronomico con specialità cappelletto al cicciolo, assieme a tante specialità della cucina romagnola. In via Clementina Maldolesi, domani alle 19 apertura stand gastronomico e alle 20.30 spettacolo con musica italiana anni Ottanta con i ’V!V!D!’.

Domenica lo stand gastronomico apre alle 12, mentre dalle 13.30 musica con i Cantastorie di Romagna. In programma anche due escursioni di trekking, in entrambi i giorni: sabato alle 10 camminata di 15 km; 10.30 camminata di 8 km; 15.30 camminata di 14 km; 16.30 di 6,5 km; domenica mattina alle 10 camminata di 15 km e alle 10.30 di 8 km. Per iscriversi alle camminate è necessario telefonare ai 3285410633; 3333743734. L’iscrizione costa 10 euro. La rassegna Savio Trail è promossa dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio in collaborazione con Dmc I Percorsi del Savio, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.