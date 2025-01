"Stare in associazione ci aiuta ad affrontare meglio la malattia"

Si svolgerà oggi alle 14.30 presso la sala di Hobby Terza Età di viale Gramsci 293 (zona Ippodromo), l’assemblea annuale dell’Associazione di volontariato Acistom per la prevenzione del tumore e sostegno a incontinenti e atomizzati, che riunisce quasi trecento persone.

La giornata si svolgerà in tre momenti. Dopo i saluti della presidente Giordana Giulianini, interverranno il giornalista Quinto Cappelli, direttore del giornalino di Acistom ‘La Porta Giusta’ e la scrittrice Zina Righi su ‘Prevenire è vivere: il tumore si può vincere, vieni con noi’, seguiti dalla relazione di base del medico Carlo Lusenti, direttore Unità operativa urologia dell’ospedale Bufalini, di Carmelina Labruzzo, assessora del Comune di Cesena, di Elisabetta Montesi dirigente dell’Ausl e di Bruno Piraccini, presidente di Orogel.

Il secondo momento alle 15.45 consiste nel buffet con accompagnamento musicale dei Pasquaroli di Ponte Abbadesse e la vendita dei biglietti della lotteria per il sostentamento delle attività dell’associazione, che saranno estratti alla fine dell’incontro.

Il terzo momento della manifestazione infine riguarda l’illustrazione del programma delle numerose attività che si svolgeranno durante l’anno, fra cui pranzi sociali, gite e soggiorni al mare. Infatti, l’Associazione Acistom (via Serraglio 18, info: 349.8845880 e www.acistom.it) è molto impegnata a Cesena in tante iniziative nel mondo socio-sanitario e del volontariato sociale. Solo per citarne una, nel 2024 ha partecipato, con altri enti cesenati e del territorio, alla donazione di una colonna endoscopica all’avanguardia del valore di 130mila euro all’ospedale Bufalini.

"I nostri volontari – spiega la presidente di Acistom, Giordana Giulianini – sono convinti e sicuri che queste donazioni vanno a vantaggio di tutta la collettività".

E, a proposito dell’incontro di oggi, rimarca "I nostri incontri sono sempre una festa, per ritrovarci in amicizia, approfondire un argomento di attualità e creare fra di noi un clima di famiglia". La bella e importante famiglia di Acistom, animata e sostenuta con forza morale e passione civile dall’incrollabile presidente Giordana Giulianini.