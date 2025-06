Studenti e carabinieri. In caserma a lezione di legalità e sicurezza

Accrescere nei giovani la cultura della legalità, al fine di renderli da subito consapevoli dell’importanza della conoscenza e del rispetto delle regole del vivere civile. E’ questo l’obiettivo dell’intensa attività dei carabinieri nell’ambito del mondo della scuola e dei giovani in genere. Fa parte di questo percorso la visita che si è svolta nei giorni scorsi alla nuova caserma della Comagnia di Cesena in zona di Cesena. Protagonisti gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado ‘Via Anna Frank’, plesso Tito Maccio Plauto, di Cesena, che hanno così potuto vedere da vicino come si svolge la vita dei militari dell’Arma e in particolare in cosa consiste il lavoro del carabiniere.

I ragazzi, accompagnati dai carabinieri della Stazione di Cesena, di Macerone e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno avuto la possibilità di vedere e letteralmente toccare con mano gli equipaggiamenti, i mezzi e i materiali utilizzati dai militari.

L’apertura della caserma agli alunni rientra, unitamente agli incontri svolti dai militari presso le scuole, in un progetto più ampio fortemente voluto dall’Arma deI Carabinieri. Numerosi gli incontri svolti durante quest’anno scolastico presso le scuole sia primarie che secondarie dei Comuni e delle loro frazioni ricadenti sotto la giurisdizione della Compagnia di Cesena in occasione dei quali sono stati trattati gli argomenti che più riguardano le nuove generazioni: il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti devianti tra i giovani, l’uso di alcol e droghe, la violenza di genere e il rispetto della donna e del prossimo in generale, le nuove norme del Codice della Strada e la sicurezza stradale in generale. I militari della Compagnia di Cesena, e in particolare quelli delle nove Stazioni Carabinieri da essa dipendenti, hanno fatto visita agli alunni della scuola secondaria ‘San Domenico’ di Cesena, le scuole primarie di Macerone, Gattolino e San Giorgio di Cesena, la scuola secondaria ‘Viale della Resistenza’ di San Carlo di Cesena, le scuole primarie e secondarie ‘A.Muratori’, ‘A.Ricchi’ e ‘F.Zappi’ di Mercato Saraceno, le scuole primaria e secondaria ‘B. Foschi’ e ‘Tito Maccio Plauto’ di Sarsina, la scuola primaria di Borello e la scuola secondaria di San Piero in Bagno, per un totale di circa 1.000 studenti.