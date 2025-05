Studenti in campo oltre le diversità

Domani dalle 8.30 alle 12.30, al Carisport di Cesena si terrà la terza edizione dell’evento ‘All-in games’, competizione sportiva che conclude un percorso di inclusione promosso dall’istituto ‘Versari Macrelli’. L’obiettivo è quello di valorizzare la convivenza delle differenze e delle diversità che arricchiscono ogni studente e l’intera comunità scolastica.

Quest’anno, oltre all’istituto ‘Versari Macrelli’, partecipano i licei scientifico Righi, il linguistico Alpi e il classico Monti. Le scuole si sfideranno in quattro discipline sportive adattate e integrate: torball, baskin, sitting volley e walking football.

La preparazione dell’evento ha coinvolto tutte le componenti scolastiche con attività interdisciplinari, per mettere in luce l’interdipendenza reciproca dei membri della comunità, così come quella dei saperi e delle competenze che ciascuno può portare per arricchire la vita di tutti. Spesso vista e vissuta come una condizione che relega le persone ai margini della vita della comunità, con ‘All-in-games’ la disabilità a scuola si trasforma in un motore in grado di generare cultura, senso di appartenenza e cambiamento sociale. Ma non solo, perché ‘All-in-games’ è prima di tutto una festa.

È attraverso il gioco e il divertimento che gli studenti sperimentano la ricchezza delle differenze, mentre gli sport proposti, spesso considerati esclusivamente per persone con disabilità, si rivelano coinvolgenti per gli atleti in campo come per il pubblico sugli spalti, tenendo incollati occhi e cuori ai palloni per tutta una mattinata di grandi emozioni. Per informazioni e contatti stampa contattare il 3203677014.