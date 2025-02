Studenti in gara per lo spaventapasseri più bello

A San Giovanni in Galilea, storica frazione del Comune di Borghi, il Museo Renzi organizza, con il patrocinio del Comune di Borghi nei pressi dell’Area archeologica della Pieve Nova di San Giovanni Battista, il prossimo 31 maggio, dalle 16, un concorso di "Spaventapasseri". I materiali e le tecniche da utilizzare sono a scelta libera. Il concorso organizzato dal Museo Renzi e dall’Associazione "Amici di Dante" che ne gestisce gli eventi culturali, nasce da un’idea di Sabrina Foschini e si rivolge agli Istituti scolastici del circondario. Si tratta di un evento ludico- didattico, con una valenza artistica che comprende la valorizzazione delle radici antropologiche della nostra tradizione contadina. La manifestazione consiste in un’esposizione all’aperto, con premiazione degli spaventapasseri realizzati dalle classi che hanno aderito all’iniziativa, allestita nell’area verde antistante al Parco della Pieve Nova di San Giovanni, via La Pieve. Le scolaresche che intendono partecipare devono prenotarsi entro il 30 aprile con una mail all’indirizzo: museorenzi@gmail.com e avranno a disposizione una postazione con un palo piantato nel terreno, dove poter sistemare il proprio spaventapasseri. Durante l’esposizione aperta al pubblico ci sarà una giuria qualificata composta dal direttore del Museo Renzi, lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi, l’Assessore alla Cultura di Borghi Genny Bagagli e l’artista e storico dell’arte Massimo Pulini, docente di pittura all’ Accademia di Belle Arti di Bologna. I vincitori del primo, secondo e terzo premio si aggiudicheranno un buono spesa per materiale didattico di cartolibreria dell’importo di: 1° classificato 200 euro; 2° 100 euro; 3° 50 euro.

Ermanno Pasolini