Sue Wein in città sulle orme di papà Joseph

Sabato 16 settembre arriverà a San Mauro Pascoli, accompagnata dal marito, la signora Canadese Sue Wain. E’ la figlia del soldato del ’The Irish Regiment of Canada’ Donald Joseph Wain che il 27 settembre 1944 ha liberato con la sua Compagnia il Comune di San Mauro Pascoli. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre, dopo aver attraversato il Rubicone, le compagnie A e B vennero attaccate nella frazione Bastia dai nazisti, e Donald Joseph Wain venne ferito e catturato, mentre il suo commilitone e amico fraterno Joseph Arthur Guy di soli 19 anni che era a pochi metri da Wain fu ucciso.

Sue Wain sarà ricevuta da Luciana Garbuglia sindaca di San Mauro Pascoli che porgerà i saluti e i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale sammaurese. Previsto anche un incontro con Miro Gori presidente provinciale dell’Anpi. L’iniziativa è dei sammauresi Mauro Rossi e Giuseppe Casadei: "Al mattino accompagneremo Sue Wain e il marito a visitare i luoghi doveil padre ha combattuto: i fiumi Rubicone, Rio Salto, Uso con il ponte Bailey, le località Bastia, Fiumicino e Villagrappa. A pranzo saranno nostri ospiti ’Da Pizoun’ e nel pomeriggio andremo a visitare il cimitero dei Commonwealth di Cesena per rendere omaggio ai soldati caduti e visitare la tomba dell’amico del babbo Joseph Arthur Guy. Siamo onorati di questa visita e crediamo sia un dovere non dimenticare questi soldati che sono venuti da lontano a combattere e morire per la nostra libertà dalla tirannia fascista e nazista".

Mauro Rossi e Giuseppe Casadei annunciano anche un’altra iniziativa: "I sammauresi non dimenticano. Sabato 23 andremo al cimitero del Commonwealth a Cesena a rendere omaggio agli otto soldati canadesi uccisi il 27 settembre 1944 giorno della liberazione di San Mauro Pascoli, e ai 775 soldati morti per liberare la nostra nazione. L’invito è aperto a tutti, partenza alle 15 davanti al Bar del Centro. Il 27 settembre 2024 ricorre l’80° anniversario della liberazione di San Mauro Pascoli e sarebbe opportuno iniziare a contattare l’Ambasciata canadese e i rappresentanti del The Irish Regiment of Canada per organizzare una grande festa. Naturalmente in questa iniziativa, fermo restando il ruolo primario e principale del Comune che contatterà l’Ambasciata canadese, è importante e fondamentale il coinvolgimento di tutte le associazioni, enti e gruppi sammauresi. Siamo disponibili a finanziare l’affissione di una lapide in marmo nella chiesolina della Madonna dell’Acqua con i nomi degli otto soldati caduti il 27 settembre 1944 il giorno della liberazione del nostro Comune".