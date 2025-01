Taglio del nastro al bar tabaccheria L’Isola del Caffè

A Savignano sul Rubicone, in piazza Falcone, nel quartiere Cesare è stata inaugurata la nuova gestione del bar, tabaccheria, ricevitoria lotto, L’Isola del Caffè. Il taglio del nastro è stato effettuato da Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone, insieme ai nuovi gestori della famiglia Forti con alla guida Matteo, 23 anni, e il fratello Simone, 19, e a Paolo Bizzocchi parroco del quartiere Cesare-San Giovanni in Compito. Sarà aperto, al momento, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 20.

Ha commentato il sindaco Nicola Dellapasqua: "E’ veramente molto bello quando un’attività storica e strategica per un intero quartiere viene portata avanti da due giovani fratelli che sapranno unire tradizione e innovazione e dare nuovo lancio a un bar che è un punto di riferimento per tutto il quartiere Cesare. Una grande in bocca al lupo a Matteo e Simone".

Hanno aggiunto Matteo e Simone: "Nostro iniziale punto forza saranno le colazioni al mattino e poi, visto che siamo savignanesi e abitiamo a 200 metri dal locale, desideriamo che questo bar diventi un punto di ritrovo dei savignanesi con l’intenzione anche di organizzare eventi. Saremo affiancati da tre dipendenti, tre donne, due delle quali lavoravano già con la vecchia gestione".

e. p.