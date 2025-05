Tante iniziative per tutte le età al Centro per le famiglie

Il Centro per le Famiglie di Cesena (via Ancona, 310) propone a maggio un ricco calendario di iniziative gratuite rivolte a genitori, bambine, bambini, adolescenti e nonni. Nel complesso, si tratta di una bella occasione per riflettere, crescere insieme, condividere esperienze educative e creative, rafforzare legami familiari e comunitari.

‘Genitori Insieme’ – Percorso per i primi 1000 giorni. Si tratta di un ciclo di incontri interattivi pensati per accompagnare i genitori dalla gravidanza ai primi anni di vita dei figli: il primo è in programma per lunedì 5 maggio, alle ore 09:00: ‘Mi leggi una storia?’, con Nati per Leggere e la Pediatria di Comunità – letture per bambini e confronto tra genitori. A seguire: sabato 10 maggio, ore 17:00, evento conclusivo della ‘Settimana di Nati per Leggere’ presso la Biblioteca Malatestiana: letture in lingua, momenti per famiglie e pic-nic sul prato; martedì 14 maggio, ore 17:00, webinar ‘L’imbarazzo delle domande’ con la dottoressa Paola Bastianoni: come parlare ai bambini della morte. Sabato 17 maggio appuntamento con ‘Festival del Digitale’: al mattino convegno, al pomeriggio workshop per le famiglie presso la Biblioteca Malatestiana. Martedì 27 maggio, ore 16:30, ‘Pittura verticale’. In serata, alle ore 20:30, ‘Disostruzione pediatrica’.

Nuovo appuntamento anche con ‘La seconda colazione’: lunedì 12 maggio, alle ore 10:00: spazio informale di confronto tra neo-genitori al Centro per le Famiglie, con area gioco per i piccoli. E con ‘Siamo Storie! – Rassegna sull’accoglienza familiare’. Gli eventi torneranno venerdì 23 maggio, alle ore 17:00, con La Biblioteca Vivente, un’esperienza intensa di ascolto e dialogo con “libri umani” che condividono storie vere di accoglienza. Presso la Biblioteca Malatestiana.

Ogni martedì mattina, alle ore 10:00, l’appuntamento è con ‘Mamme in movimento’: camminate lungo il Savio per donne in gravidanza e mamme con passeggino.

Tante le proposte per le bambine e i bambini e i genitori: è questo il caso dello spazio giochi per i piccoli fino ai sei anni (un luogo accogliente per genitori e figli per giocare, conoscersi e crescere insieme), e di Bibliostelle – Letture e laboratori a Ponte Pietra. Tutte le iniziative sono gratuite (salvo diversa indicazione) e a numero limitato. È richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 0547 333611 (dal lunedì al giovedì, 8:30 – 13:00), oppure scrivere a centrofamiglie@comune.cesena.fc.it.