Alessia Sferlazzo vola in Messico con il progetto di Intercultura

Nella sala dei Quadri del Comune di Bertinoro, si è svolta la cerimonia di premiazione dei 14 studenti del centro locale Intercultura di Forlì-Cesena selezionati per partecipare ai programmi di scambio culturale promossi dall’associazione per l’anno scolastico 2025-26. Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo, che ha premiato Alessia Sferlazzo, residente a Cesena, selezionata per vivere un’esperienza interculturale all’estero. Nel dettaglio, partirà per tre mesi in Messico.

"È stato – commenta l’assessora – un momento di grande valore, in cui abbiamo celebrato non solo la partenza degli studenti, ma anche i 70 anni di impegno dell’associazione nella promozione del dialogo tra culture e della cittadinanza globale. ‘Intercultura’ è un programma di scambio internazionale che ancora oggi assume particolare valore nella formazione dei giovani. Partire a 17 anni non è facile ma rappresenta un’enorme opportunità di crescita. Il programma si concentra su scambi interculturali con l’obiettivo di promuovere la comprensione reciproca tra diverse culture e di arricchire la crescita personale degli studenti. Auguro dunque ad Alessia di vivere appieno questi tre mesi con l’augurio di tornare a Cesena con un bagaglio importante di esperienze e storie da trasmettere".